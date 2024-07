VÍDEO: ‘Homem-Aranha’ se envolve em briga dentro de estação de metrô

Homem estava fantasiado porque tinha acabado de voltar do trabalho como recreador

Belo Horizonte (MG) – Um homem, vestido do personagem Homem-aranha, se envolveu em uma briga no metrô de Belo Horizonte, durante a noite do sábado (20). Segundo relatório da Polícia Militar, após ser agredido, o homem fantasiado acabou empurrando o agressor nos trilhos.

O homem estava fantasiado porque tinha acabado de voltar do trabalho como recreador. À Polícia Militar de Minas Gerais, ele informou que conversava com outra pessoa sobre o próprio trabalho na estação Carlos Prates quando “um indivíduo chegou o intimidando”.

Segundo o recreador, o homem tinha falas desconexas. O suposto agressor se afastou após a primeira abordagem, mas voltou a gritar e teria agredido fisicamente o “Homem-Aranha” segundos depois.

“Se você é o homem-aranha, eu sou o batman”, falou o agressor, segundo o homem fantasiado. De acordo com relatório policial, o recreador levou chutes e socos, tendo a própria máscara quebrada. Ele revidou os golpes.

O homem foi jogado nos trilhos duas vezes. À polícia, o “homem-aranha” afirmou que empurrou o agressor na linha férrea para afastá-lo. Seguranças do metrô desceram aos trilhos para imobilizar o agressor, e retirá-lo dos trilhos, mas ele conseguiu se soltar novamente, sendo empurrado mais uma vez pelo “homem-aranha”.

O agressor foi contido e algemado pelos seguranças na segunda tentativa. Ele foi levado à UPA Oeste para receber atendimento médico, informou a PMMG. O recreador não quis receber socorro médico, segundo a polícia.

O caso foi registrado como vias de fato pela PM. O caso foi levado à Polícia Civil e os dois homens registraram um termo circunstanciado de ocorrência de vias de fato/agressão. Eles foram liberados após assinarem um termo de compromisso de comparecimento ao Juizado Especial Criminal.

*Com informações do UOL

