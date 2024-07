Carreta fica presa ao tentar passar ao lado de obra na Zona Leste de Manaus

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão no local para controlar o fluxo na rotatória

Manaus (AM) – Uma carreta que transportava carga ficou presa em uma haste de sinalização, ao lado de uma obra na Avenida Itaúba, entre as rotatórias do Jorge Teixeira e Bola do Produtor, na Zona Leste de Manaus, durante este domingo (21).

O incidente foi postado nas redes sociais de um servidor da Prefeitura de Manaus, que informou que, devido à situação, a via ficou bloqueada. De acordo com o relato, a carreta, aparentemente, estava com as especificações acima do permitido, o que causou a situação. Não há informações sobre feridos.

Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão no local para controlar o fluxo na rotatória até que o veículo seja retirado do local. O Em Tempo entrou em contato com IMMU para obter detalhes sobre o incidente, mas até o momento, não houve retorno. O espaço está aberto para manifestação.

