Nova pesquisa mostra empate entre David Almeida e Amom

Mais uma pesquisa divulgada pelo Instituto Pontual nesta segunda-feira (22), mostra empate técnico entre os Pré-candidatos à Prefeitura de Manaus David Almeida (Avante) e Amom Mandel (Cidadania).

Na pesquisa, David aparece com 29,8% e Amon 25,2%. Como a margem de erro da pesquisa é de 3% os dois estão empatados tecnicamente.

A pesquisa é do Instituto Pontual e está registrada no Tribunal Superior Regional.

O terceiro colocado é Roberto Cidade (União Brasil) que tem 12,8% .Em seguida vem Alberto Neto (PL) com 8,5%, Marcelo Ramos(PT) com 5,6% e Maria do Carmo Seffair ( Novo) com 2,8% . Veja a pesquisa.