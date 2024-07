Pesquisa mostra David e Amom empatados na disputa pela Prefeitura de Manaus

No cenário estimulado, David Almeida aparece com 28,5% e Amom com 28,1%

Manaus (AM) — Os pré-candidatos e atual prefeito David Almeida (Avante) e o deputado federal Amom Mandel (Cidadania) estão empatados em nova pesquisa na disputa pela Prefeitura de Manaus. Levantamento do instituto EAS Consultoria Estatística, divulgada nesta quinta-feira (18), mostra no cenário estimulado David com 28,5% e Amom com 28,1%.

O terceiro colocado é Roberto Cidade (União Brasil) que tem 12,9%. Em quarto lugar está Alberto Neto (PL), que aparece com 10,8%. Branco e nulo somam 7%, Marcelo Ramos (PT) tem 5,4%, Maria do Carmo Seffair (Novo) aparece com 3,2% e Wilker Barreto (Mobiliza) com 2,1%. Não sabe ou não respondeu somaram 2%.

A pesquisa foi realizada nos dias 12, 13 e 14 de julho, entrevistou 1 mil eleitores de todas as zonas da cidade, tem margem de erro de 3,1% para mais ou para menos e margem de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número Am-01391/2024 e é de responsabilidade do professor da Universidade Federal do Amazonas, Edmilson de Araújo e Silva.

Espontânea

No cenário espontâneo da pesquisa, onde os eleitores indicam as preferências sem qualquer sugestão de candidatos, David Almeida lidera com 16,90%, enquanto Amom Mandel é mencionado por 13,20% dos eleitores.

Roberto Cidade aparece com 7%, Alberto Neto com 5,2% e Marcelo Ramos com 1,5%. Maria do Carmo com 1,1%e finalizando Wilker Barreto com 0,30%, foram os nomes menos lembrados pelos entrevistados.

Mais de 30% dos entrevistados não souberam ou não responderam, e 20,60% indicaram que votariam em branco ou nulo.

Segundo Turno

No cenário de segundo turno entre David Almeida e Amom Mandel, a pesquisa mostra que, se a eleição fosse hoje, Amom venceria com 46,20% contra 40,80% de David. No cenário entre David e Roberto Cidade, David venceria com 45,20% contra 37,60% de Cidade. Já no cenário de segundo turno entre Almeida e Alberto Neto, David seria reeleito com 47,20% contra 37,10% de Alberto.

Rejeição

O campeão de rejeição é o pre-candidato do PT, Marcelo Ramos, com 51,7% dos eleitores que o conhecem e jamais votariam nele. David Almeida é o segundo mais rejeitado, 49,20% dos eleitores dizem conhecer David e que jamais votariam nele. Roberto Cidade tem 29,80% de rejeição, Alberto Neto 26,8% e Amom Mandel 22,60%.

Zonas de Manaus

Conferindo as intenções de voto por zona, David Almeida venceria nas zonas Centro-Oeste (30,8%), Leste (34,4%) e Sul (26,7%). Já Amom Mandel venceria nas zonas Centro-Sul (30,5%) e oeste (30,2%). Na Zona Norte de Manaus, Amom e David empataram com 28,4%.

Na pesquisa da EAS Consultoria Estatística, 50,5% dos entrevistados foram mulheres e 49,5% homens. A consulta ouviu eleitores aptos a votar a partir dos 16 anos nas seis regiões habitacionais de Manaus.

Ainda segundo a pesquisa, 24,5% dos eleitores têm curso superior completo ou incompleto, 57,3% tem ensino médio completo ou incompleto, e 18,2% tem o ensino fundamental completo ou cursou até a metade.

