Nova pesquisa aponta David Almeida e Amom como favoritos à Prefeitura de Manaus

Manaus (AM) — O atual prefeito, David Almeida (Avante) e o deputado federal Amom Mandel (Cidadania) aparecem como os pré-candidatos mais bem colocados, sobre intenções de voto para as eleições de 2024 em Manaus, conforme pesquisa divulgada pelo Institutos Eficaz Pesquisa e Tecnologia, nesta quarta-feira (10). David Almeida é o preferido pela maioria dos entrevistados com 33,2%, seguido por Amom Mandel com 27,3%. O estudo apontou, ainda, que 55% dos entrevistados revelaram estar indecisos ou não terem candidato, em um cenário espontâneo.

No cenário estimulado, onde os entrevistados recebem uma lista de candidatos, o terceiro colocado é Roberto Cidade (União Brasil) com 9,3%, seguido por Alberto Neto (PL) com 8%, Marcelo Ramos com 3,9%, Maria do Carmo 2,9% e Wilker Barreto com 1,5%. Brancos e nulos somam 8,7%. Não sabe ou não respondeu 5,4%. A margem de erro é de 3,2%.

Foram entrevistados 1004 eleitores entre os dias 5 e 6 de julho. A pesquisa foi registrada sob o número AM-07788/2024 e foi coordenada por Jeane Paula Tavares Pires, com a supervisão do Prof. Erico Jander da Silva Lopes (CONRE-8940). Com um nível de confiança de 95%, a pesquisa oferece uma visão abrangente sobre as preferências dos eleitores para a eleição de 2024.

Espontâneo

No cenário espontâneo da pesquisa, onde os eleitores indicam suas preferências sem qualquer sugestão de candidatos, David Almeida lidera com 16,8% das intenções de voto, em segundo lugar Amom Mandel registra 9,9%. A pesquisa revela que 55% dos eleitores continuam indecisos ou não têm um candidato definido.

Roberto Cidade garantindo mais um terceiro lugar nas pesquisas com 5,5%, Alberto Neto aparece na pesquisa com 3,1%, Maria do Carmo com 1,2%, Marcelo Ramos com 1,0% e Wilker Barreto com 0,4%. Além disso, 7,2% dos eleitores indicaram que não votariam em nenhum dos candidatos apresentados.

Rejeição

Apesar de liderar nas intenções de voto, a pesquisa aponta que David Almeida é o candidato mais rejeitado pelos eleitores de Manaus, caso a eleição fosse hoje, com 23,1%.

Em segundo lugar aparece Marcelo Ramos (21,8%); Amom Mandel (13,1%): Maria do Carmo (7,3%); Alberto Neto (6,8%); Roberto Cidade (5,3%) e Wilker Barreto (5%) vêm logo em seguida.

Cenário atual

Com a divulgação desta pesquisa, somada a de outros institutos, é possível analisar a forte tendência de crescimento do prefeito David Almeida, que busca a reeleição. Em média, o pré-candidato apresenta o maior crescimento na preferência do eleitorado.

Amom apresenta tendência de queda, mas tem se mantido em segundo lugar às vésperas das convenções, apontando uma possível disputa entre David e Amom caso ocorra um segundo turno.

