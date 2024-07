Presidente do PT de Coari será lançada como candidata à prefeitura do município

Coari (AM) — A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) em Coari, Josi Lopes, foi escolhida da Federação Brasil da Esperança (FE Brasil) como candidata à Prefeitura de Coari. A convenção partidária para oficializar o nome da pré-candidata ocorrerá no dia 25 de julho na Escola Estadual Prefeito Alexandre Montoril – GM3.

Josi Lopes contará com o apoio dos demais partidos de sua federação – Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e Partido Verde (PV) – além da federação formada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e a Rede Sustentabilidade (Rede).

As convenções partidárias podem ser realizadas em formato presencial, virtual ou híbrido. É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir a estrutura interna, a organização e o funcionamento do evento.

Na divulgação nas redes sociais, Josi Lopes aparece apoiada pela presidente nacional do PT, a deputada federal pelo Paraná Gleisi Hoffmann, a primeira-dama Janja Lula da Silva, a ministra das Mulheres Cida Gonçalves, a secretária nacional de mulheres do PT e pré-candidata a vereadora em Manaus, Anne Moura.

Nas redes sociais, a pré-candidata agradece o apoio de Sinésio e diz que o PT é a verdadeira oposição do município de Coari, que nos últimos anos esteve sob controle do grupo político ligado ao ex-prefeito Adail Pinheiro (Republicanos), pré-candidato e favorito para ganhar a eleição.

“Eu sou uma mulher que gosta de conversar com as pessoas, de ouvir as pessoas. Vou conversar muito ainda. Não tomo decisão sem pensar. Eu me preparo. Me levanto todo dia 6 horas da manhã, corro 6 km, faço muita musculação e muita perna para andar na minha Coari e Zona Rural. Coari Brasil da Esperança!”, escreveu ela nas redes sociais.

A presença do deputado Sidney Leite em apoio a Josi Lopes chama atenção porque o presidente estadual do Partido Social Democrático (PSD), senador Omar Aziz, está carimbado como membro do arco de alianças de Adail Pinheiro, que também reúne os senadores Eduardo Braga (MDB) e Plínio Valério (PSDB), além do governador Wilson Lima (União).

