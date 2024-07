Homem que agonizou em cima de poça de sangue morre em hospital de Manaus

Manaus (AM) – Um homem desconhecido, que havia sido encontrado bastante machucado no ramal da Suzuki, próximo ao Distrito Industrial, durante o domingo (21), morreu no Hospital Dr. João Lúcio, após ser resgatado.

A população encontrou a vítima em cima de uma poça de sangue e apresentava um visível ferimento de tiro em seu corpo. Informações preliminares apontam que o homem foi jogado de um carro, mas identidade dos autores do crime permanece desconhecida.

Foto: Divulgação

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro e encaminhou a vítima ao hospital, mas devido à gravidade dos ferimentos, ela morreu.

A motivação do crime está sendo investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

