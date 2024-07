‘Vaca gorda, nojenta. Você não passa de uma CLT’, diz ex-panicat a atendente

São Paulo (SP) – A atendente da loja de conveniência Raissa de Godoy Uschoa afirmou ter sido xingada e humilhada pela ex-panicat Ana Paula Leme no último sábado (20) em Campinas, no interior de São Paulo.

“Vaca gorda, nojenta. Você não passa de uma CLT”, teria dito Ana Paula após se levantar e tentar sair do estabelecimento sem pagar pelos produtos que consumiu no local.

Segundo a funcionária, a modelo, de 47 anos, chegou ao local dirigindo um Jeep Renegade, estacionou e entrou no estabelecimento com sinais de embriaguez. Ela pegou uma cerveja long neck e, por supostamente estar alcoolizada, teria precisado de ajuda para abrir a garrafa.

Raissa afirma que, na sequência, Ana Paula pegou um salgado, deu uma mordida e jogou o alimento no balcão, dizendo que estava muito ruim. As funcionárias deram à ex-panicat um novo salgado, que também foi arremessado no balcão.

A Polícia Militar foi acionada. Ana Paula, com uma fala desconexa, refutou todas as acusações. Inicialmente, ela se negou a apresentar seu RG aos PMs. Após insistência, ela entregou o documento e sugeriu que um dos policiais “comesse” a atendente do posto de gasolina, a quem se referiu como “vaca gorda”.Play Video

Nesse momento, os PMs deram voz de prisão a ela, o que aumentou seu descontrole. Ana Paula passou a dar chutes em um dos policiais, atingindo o braço, o joelho e a genitália do militar. A mulher foi contida e levada ao 1º Distrito Policial de Campinas.

No local, ela ainda teria feito uma série de ameaças à vítima, dizendo que iria “acabar com a sua vida”. “Ela continuou xingando, falando palavras bem obscenas. Estava bem desagradável para todo mundo. Lá dentro, ela me ameaçou, falou que, quando saísse de lá, ia acabar com a minha vida, ia cancelar meu CPF.” Ana Paula Leme foi presa em flagrante.

No Instagram, Ana Paula reúne 175 mil seguidores e informa, na bio, que é jornalista, ring girl e ex-participante dos programas Pânico e Casa Bonita 1.

Ela foi indiciada pela Polícia Civil por desacato, injúria, embriaguez ao volante, ameaça e resistência. Ana Paula foi encaminhada para a Cadeia Feminina de Paulínia, onde aguardaria a audiência de custódia. A equipe de investigação solicitou que seja feito um exame toxicológico para constatar se ela estava embriagada.

*Com informações do Metrópoles

