Delegado suspeito de extorsão tem prisão decretada pela Justiça do AM

Manaus (AM) – A Justiça do Amazonas decretou a prisão do delegado Ericson de Souza Tavares, suspeito de cometer extorsão mediante a sequestro, no bairro Correnteza, no município de Manacapuru, interior do Amazonas. A solicitação foi feita pelo Ministério Público na última semana, após ele publicar nas redes sociais um vídeo com gesto obscenos e palavrões.

“No vídeo, o Paciente, além de cantar funk e usar palavrões, mostra o dedo do meio e zomba da situação que levou à sua prisão. A atitude do agente causou indignação entre os internautas, que consideraram a ação um desrespeito às investigações e às vítimas dos crimes de extorsão e sequestro pelos quais ele e outros policiais foram acusados”, afirma o MP.

Outro fator levantado pelo Ministério é a influência que Ericson possui, já que é Delegado da Polícia Civil. Segundo o órgão, em liberdade ele poderá trazer riscos à sociedade.

“Não se pode ignorar o fato de que Ericson de Souza Tavares é delegado da Polícia Civil, o qual detém poder e influência inerentes ao cargo público. Tal circunstância somada à publicação de vídeo nas redes sociais, em que escarnece do Poder Judiciário, cria medo nas vítimas e frustração nos agentes públicos que procederam à prisão do ora Paciente, temendo, inclusive, pelo êxito da sequência da investigação”, destaca.

O Em Tempo entrou em contato com a defesa do delegado para comentar o caso, e ele informou que não irá se manifestar, pois o processo está em segredo de justiça.

Extorsão do AM

O delegado e outros Policiais Civis e Militares foram presos em março deste ano por suspeita de envolvimento em crimes de extorsão mediante a sequestro, no bairro Correnteza, no município de Manacapuru, interior do Amazonas.

Foram presos na operação o delegado Ericson de Souza Tavares, titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os investigadores Eliezio Alencar de Castro, Anderson de Almeida Maia e Alessandro Edwards da Cruz, o sargento da PM, Alexandro Conceição dos Santos, os cabos Jozimo Diniz da Silva, Eldon Nascimento de Souza, Ueslei Rodrigues da Silva, Kemer Cruz Pimentel, Edvaldo Ewerton Pinto de Souza e o ex-policial militar Germano da Luz Júnior.

Segundo a investigação, os suspeitos apreendiam drogas de traficantes e revendiam para outros grupos criminosos, técnica popularmente conhecida como “arrocho”.