Delegado e policiais são presos por suspeita de envolvimento em crimes no Amazonas

Um delegado e outros Policiais Civis e Militares foram presos, neste sábado (23), por suspeita de envolvimento em crimes de extorsão mediante à sequestro, no bairro Correnteza, no município de Manacapuru, interior do Amazonas

Aproximadamente, 11 PMs estão detidos sendo um delegado da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), três investigadores, cinco policiais militares e outros dois policiais civis.

O Grupo criminoso foi preso após o recebimento de denúncias anônimas informando que havia suspeitos encapuzados realizando sequestros em carros. Ao chegar no local, os agentes encontraram os suspeitos.

No Boletim de Ocorrência (BO), consta que o grupo é suspeito de extorsão mediante sequestro, associação criminosa, ameaça, adulteração de veículo automotor entre outros.

Em nota, a Polícia Civil e a Polícia Militar do Amazonas informaram que o grupo já estava sendo investigado pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) e pela Promotoria de Justiça de Manacapuru.

Mais informações sobre o caso serão repassadas em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (25).

Leia mais

Sargento da PM é preso após matar filha e esposa no interior do AM

PMAM inicia planejamento de segurança do 57º Festival de Parintins com efetivo de 500 policiais

VÍDEO: Dupla suspeito é baleado ao tentar roubar arma de PM de folga no AM