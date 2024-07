Homem é preso após agredir pais e vender objetos para comprar drogas no AM

Ipixuna (AM) – Um homem de 35 anos foi preso em flagrante por roubo e agressão cometido contra seus pais, de 55 e 63 anos, em Ipixuna, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Antônio Lino, da 67ª DIP, as equipes policiais souberam do caso após a mãe do autor comparecer à delegacia e relatar que ele agrediu o próprio pai e roubou objetos da residência onde eles moram.

“O indivíduo roubou a botija e a centrífuga da residência e, posteriormente, vendeu os objetos abaixo do valor para consumir drogas. Além do roubo, houve a agressão contra o seu genitor”, explicou o delegado.

Conforme o delegado, os objetos roubados foram recuperados e devolvidos às vítimas. As pessoas que compraram os elétricos domésticos assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por receptação.

O homem responderá por agressão e roubo e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais

CENAS FORTES: morre adolescente que roubou celular de idoso e foi atropelado por ônibus durante fuga

Idoso foragido por estupro de vulnerável é preso no interior do AM

Mulher que participou de roubo em casa de idoso e deixou ele amarrado é presa no AM