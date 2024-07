Presidente do PL confirma Maria do Carmo como vice de Alberto Neto para Prefeitura de Manaus

Manaus (AM) — O presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, confirmou, nesta terça-feira (23), uma aliança com o Partido Novo para a empresária Maria do Carmo Seffair (Novo) ser a vice do deputado federal Capitão Alberto Neto (PL) na disputa pela Prefeitura de Manaus. O presidente do PL se reuniu, em Brasília, com os dois pré-candidatos para costurar a aliança.

Nas redes sociais, o presidente do PL deu a confirmação da chapa após se referir a Maria do Carmo como “pré-candidata a vice-prefeita”. “Recebendo em meu gabinete o deputado Capitão Alberto Neto, a pré-candidata a vice-prefeita de Manaus, professora Maria do Carmo, e os senhores Wellington Lins e Wellington Lins Filho”, escreveu.

Foto: Reprodução

Nos bastidores, a informação é que o deputado federal e pré-candidato a Prefeitura Manaus pelo Partido Liberal, Capitão Alberto Neto e a até então pré-candidata pelo Partido Novo, Maria do Carmo Seffair, também estiveram em uma reunião com o ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília.

Nas redes sociais, o pré-candidato Capitão Alberto Neto publicou uma foto ao lado do ex-presidente informando que ainda não adiantará as informações, mas que “vem aí, uma coisa muito boa”.

“Vem aí, uma coisa muuuuuuuito forte. Não posso falar muita coisa, só sei que vem aí, uma coisa muito boa… Manhã de alinhamento com o nosso eterno presidente e líder Jair Bolsonaro”, comentou.

Aliança entre partidos

Uma aliança entre Maria do Carmo e Alberto Neto já vinha sendo discutida há algum tempo. No início do mês, o deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Alberto Neto, confirmou a possibilidade.

“Sim, existe essa possibilidade, só que ainda não está definido isso. Deixar muito claro, a Maria do Carmo é pré-candidata à Prefeitura da cidade de Manaus, mas que a conversa avançou bastante, e vamos avançar mais, vamos marcar novas conversas, e a política é isso, acho que é a arte da conversa, do diálogo”, disse.

Em entrevista, o deputado federal e pré-candidato destacou a importância de Maria do Carmo no cenário político e a possibilidade de ela se tornar sua vice na chapa para as eleições municipais de 2024.

“Se eu não fosse candidato, se eu não fosse no caso agora pré-candidato, o meu candidato seria a Maria do Carmo, porque é uma candidata que é de direita, que acredita no livre mercado, que tem um alinhamento dos nossos valores: Deus, Pátria, Família, Liberdade”, declarou Alberto Neto ao programa Tribuna Livre.

Alberto Neto afirmou que uma possível união entre ele e Maria do Carmo seria muito benéfica para Manaus e para o grupo de direita que estão formando.

“Essa junção do Capitão Alberto Neto com a Maria do Carmo seria muito benéfica para a nossa cidade, para o nosso grupo que nós estamos formando, um grupo de direita, aquela direita realmente que tem princípios, que tem valores, que tem projetos bem definidos”, afirma.

Leia mais:

‘O que ele decidir, nós vamos acompanhar’, diz presidente do PL sobre candidatura de Alberto Neto

David Almeida e Amom ainda empatados. Cidade cresce e Alberto cai

Pré-candidato Alberto Neto acompanha Bolsonaro em visita com argentino Milei