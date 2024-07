Mulher termina com idoso, causa briga e destrói quarto de motel

Prejuízo estimado é de R$ 2 mil em danos materiais, além de R$ 1 mil do consumo do casal

Contagem (MG) – Um casal, que não foi identificado, destruiu uma suíte durante uma discussão e causou um prejuízo de quase R$ 3 mil em um motel, na madrugada de segunda-feira (22), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A mulher, de 32 anos, disse para o homem, de 63, que não queria mais se relacionar com ele. Na sequência, começou um bate-boca e ela tentou sair do quarto, mas o homem não deixou.

Segundo a mulher, ele teria usado crack em determinado momento da noite, o que teria o alterado. Para se defender, ela teria atirado objetos em direção ao companheiro. No entanto, o homem nega e diz que quem partiu para cima dele foi a companheira.

Os policiais militares foram acionados e, ao entrar na suíte, repararam os objetos quebrados, como a porta do quarto, vasos de planta, controle de TV, copos e louças. O prejuízo estimado é de R$ 2 mil em danos materiais, além de R$ 1 mil do consumo do casal.

