Jovem é preso após esfaquear ex-padrasto que discutia com a mãe no AM

Tabatinga (AM) – Um homem de 25 anos foi preso em flagrante, nesta terça-feira (23), por tentativa de homicídio contra o ex-companheiro de sua mãe. A prisão ocorreu na Vila Paraíso, em Tabatinga, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Fernando Damasceno, da DIP de Tabatinga, na ocasião do crime, ocorrido na segunda-feira (22), o autor chegou ao local de trabalho da sua mãe e encontrou o indivíduo, de 37 anos, que estava discutindo com ela e a ameaçando.

“Vendo essa situação, ele pegou uma faca e lesionou a vítima no abdômen. Assim que a equipe policial recebeu a denúncia, foram ao hospital onde o homem está internado e, ainda consciente, ele depôs indicando quem seria o suposto autor e a sua localização”, disse o delegado.

Segundo o delegado, o estado de saúde do homem é estável e ele continua internado. Além disso, serão apuradas as supostas discussões e ameaças em relação à mãe do autor em um procedimento separado.

O homem responderá por tentativa de homicídio e ficará disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Homem é preso após esfaquear amigo após confusão por R$ 40 no AM

Jovem é preso após esfaquear e ameaçar colocar fogo na casa do tio, no AM

Dupla é presa após esfaquear homem que matou seu irmão em 2009, no AM