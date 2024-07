Jovem é preso após esfaquear e ameaçar colocar fogo na casa do tio, no AM

Maraã (AM) – Sandro Nascimento Ferreira, de 20 anos, foi preso em flagrante na quarta-feira (17), por tentativa de homicídio e por ameaçar atear fogo na casa do tio dele, de 31 anos. A prisão ocorreu no bairro Benedito Ramos, em Maraã, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Rodrigo Beraldo, da 60ª DIP, a equipe policial foi informada pelos familiares da vítima a respeito do crime e imediatamente iniciou as diligências.

“Constatamos que, na ocasião do delito, o autor e a vítima se desentenderam em razão de conflitos familiares que vinham tendo, momento em que Sandro golpeou o próprio tio com uma faca e ameaçou atear fogo na casa dele”, explicou o delegado.

A autoridade policial relatou que o autor foi localizado e preso em flagrante. Ele e a vítima já haviam se desentendido outras vezes.

Sandro Nascimento Ferreira foi autuado por tentativa de homicídio e ameaça, e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

