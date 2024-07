VÍDEO: Ex e atual funcionária de lanchonete saem no tapa e causam briga generalizada

Ponte Nova (MG) – Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a briga entre uma funcionária e outra ex-funcionária de uma lanchonete na Ponte Nova, na região da Zona da Mata de Minas Gerais. O caso aconteceu na noite de domingo (21).

De acordo com o dono do comércio, a suspeita é de que a discussão teria começado com a ex-funcionária, que foi demitida recentemente. A mulher, de 23 anos, foi detida pela Polícia Militar. As informações são do g1.

Por meio do vídeo, é possível ver as duas mulheres trocando tapas e puxões de cabelo. Durante o tumulto, dois homens tentam separar a briga, mas uma das mulheres acaba caindo no chão, e a outra sai correndo com uma cadeira presa na blusa.

Conforme o relato de testemunhas, a ex-empregada chegou acompanhada da mãe e da irmã, sendo que um dia antes ela também foi até a lanchonete para xingar o ex-patrão e outras funcionárias que estavam no local.

A mãe da ex-funcionária contou que a filha já tinha sido agredida anteriormente por uma ex-colega da lanchonete, e isso motivou a confusão.

Briga entre mulheres termina em pancadaria em lanchonete pic.twitter.com/xJRuee1L9f — Portal Em Tempo (@portalemtempo) July 23, 2024

*Com informações do Metrópoles

