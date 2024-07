Isabelle Nogueira passa perrengue em aeroporto após pegar mala errada

Manaus (AM) – A ex-BBB e cunhã-poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, usou as redes sociais nesta terça-feira (23) para contar que pegou uma mala errada em um aeroporto. Ela viajava para encontrar com o namorado, o influenciador e também ex-BBB Matteus Amaral.

A dançarina disse que foi alertada pelos funcionários de que poderia ter trocado sua mala.

“Estava no avião, e veio a aeromoça e perguntou se a mala que eu tinha pego era a minha mesmo, e disse que sim. Todo mundo sentado. E pediram para eu abrir a mala para conferir, e não era a minha, era de outra pessoa”, relatou.

Isabelle Nogueira se disse surpresa ao perceber que havia trocado sua bagagem por outra, explicando que as malas trocadas eram idênticas.

“Égua da luta! Alguém ficou sem a mala, e eu fiquei sem as minhas coisas. Até que corremos para encontrar a pessoa e trocamos de mala. E eram idênticas. Peguei, não conferi, achei que era a minha”, concluiu.

A ex-BBB ainda mostrou o momento em que trocou de volta as malas, provando a similaridade entre as bagagens.

Isabelle Nogueira mostrou similaridade entre as malas / Foto: Instagram/Isabelle Nogueira

*Com informações da CNN Brasil

Leia mais:

Matteus surpreende Isabelle Nogueira ao falar de casamento; VÍDEO

VÍDEO: “Não tem Big Brother, não tem p**** nenhuma”, alfineta presidente do Caprichoso sobre Isabelle Nogueira

Isabelle Nogueira é uma das 100 personalidades brasileiras mais influentes nas redes sociais, diz pesquisa