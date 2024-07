Matteus surpreende Isabelle Nogueira ao falar de casamento; VÍDEO

Em vídeo publicado nas redes sociais, nesta segunda-feira (8), Isabelle Nogueira falou sobre o frio que está enfrentando em São Paulo, durante a gravação o ex-bbb Matteus, aparece abraçando a cunhã-poranga do boi Garantido e dispara: ”agora ela vai casar com um gaúcho e vai acostumar”.

O casal está em São Paulo para cumprir agendas de compromissos, nos stories, Isabelle compartilhou com seus seguidores sua rotina e falou sobre o frio que está fazendo na cidade. A cunhã acostumada com o calor de Manaus, disse que está sofrendo com a friagem.

”Estou tendo que improvisar para não passar tanto frio …. e o Matteus me emprestou a jaqueta dele”, disse.

Ao ouvir a cunhã reclamando do frio, Matteus aparece no vídeo e solta: “agora ela vai casar com um gaúcho. O gaúcho tá aqui só de camiseta, isso aqui não é frio, gurizada … mas ela vai acostumar” disse ele. Isabelle se mostrou surpreendida com a fala do namorado.

CASAMENTO? Matteus Amaral fala de matrimônio com a amazonense Isabelle Nogueira

