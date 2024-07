Ataque criminoso no Mauazinho deixa homem morto e criança baleada, em Manaus

Manaus (AM) – Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na Avenida Rio Negro, bairro Mauzinho, Zona Leste de Manaus, durante a tarde desta terça-feira (23). Uma criança e outro homem também foram baleados durante o ataque.

De acordo com testemunhas, a vítima fazia parte de uma facção e foi executada por integrantes de uma facção rival. No momento do crime, um homem e uma criança que passavam pelo local também foram atingidos pelos disparos.

A criança foi baleada no pé. As vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital para receberem atendimento médico. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para atender a ocorrência. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

