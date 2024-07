Mostra de cinema começa nesta quarta-feira com entrada gratuita em Maués

Manaus (AM) — A “1ª Mostra de Cinema de Maués” começa nesta quarta-feira (24), e segue até domingo, dia 28 de julho, a partir das 17h, com entrada gratuita em três locais estratégicos do município de Maués (a 276 quilômetros de Manaus): Museu do Homem, Praça da Matriz e Avenida Antártica.

O evento exibirá obras audiovisuais feitas por artistas do Norte que abordam a conservação ambiental, tradições culturais, além de promover rodas de conversa e oficinas gratuitas ao público.

Laryssa Gaynett, uma das organizadoras do evento, explica que o objetivo é dar visibilidade às obras feitas por artistas do Norte e fomentar o interesse por cinema no município.

“A ‘1ª Mostra de Cinema de Maués’ não apenas celebra a cultura e o ambiente amazônico, mas também desempenha um papel vital na promoção e valorização das produções cinematográficas criadas no Norte do Brasil, contribuindo para um panorama mais inclusivo e representativo no cenário do cinema interior do Amazonas. A entrada é gratuita e aberta ao público de todas as idades, especialmente aos apaixonados por cinema”, complementa Laryssa.

Programação

A programação da mostra terá exibição de filmes, rodas de conversa e oficinas de produção audiovisual (com direito a certificado de horas). Na quarta-feira, 24 de julho, às 19h, o público confere a abertura oficial do evento no Museu do Homem, quando também acontecerá uma roda de conversa.

Na quinta, dia 25, às 19h, o Museu do Homem recebe a oficina de Produção Audiovisual, ministrada pela amazônida Luny Tota. No mesmo horário será exibida a obra “Alexandrina” e “Manaus Hot City” na Avenida Antártica.

Na sexta, dia 26, a programação segue com exibição do filme “Icamiabas na Cidade Amazônia”, “Dúdú e o Lápis Cor da Pele” para o público infantil, às 16h30, e com a oficina de Captação de Áudio, apresentada pela produtora cultural e sonoplasta, Taiara Guedes, às 19h, no Museu do Homem. Em paralelo, o público assiste à obra “O Barco e o Rio”, “Kumaru Cura Força e Resistencia” às 19h, na Praça da Matriz.

No sábado, dia 27, às 14h, haverá a oficina de Roteiro, por Aruã Oipasam; em seguida, às 18h, a programação exibe o filme “Minha Câmera é Minha Flecha”, com roda de conversa, no Museu do Homem. Às 20h, na rua do Espaço Cultural Pavulagem acontecerá a exibição de filmes realizados em Maués, junto com uma apresentação de Gambá, que são ritmos e danças tradicionais da cidade.

O evento finaliza no domingo, dia 28. No horário das 14h, o multi-artista Dayo do Nascimento ministrará a oficina de Fotografia com Celular, no Museu do Homem. Em seguida, às 19h, haverá apresentações culturais, entrega de certificados e o encerramento oficial na Avenida Antártica.

Realizada pela produtora Aluá Filmes e Experiência Mawé, a “1ª Mostra de Cinema de Maués” é contemplada pelo edital n.º 001/2023 “Chamamento Público para Ações na Área do Audiovisual”, do Governo do Estado do Amazonas, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SEC-AM). Mais informações estão disponíveis no Instagram: @mostracine.maues.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Nando Reis traz novo show para Manaus em setembro

Mito: UEA realiza Mostra Interdisciplinar de Teatro em Manaus