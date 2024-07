Márcia Fu detona uniforme do Brasil nas Olimpíadas de Paris: ‘Bem de crente’

Medalha de bronze nos Jogos de Atlanta em 1996, a ex-jogadora de vôlei, Márcia Fu criticou os uniformes dos atletas brasileiros para a abertura das Olimpíadas de Paris. A ex-atleta, que atualmente atua como repórter especial do Tá na Hora, do SBT, disse que as roupas pareciam “coisa de crente” e exigiu respeito à delegação. “Horrível”, disse.

As opiniões da ex-jogadora de vôlei, publicadas em seu canal oficial do YouTube, rapidamente viralizaram nas redes sociais. “Isso é do Brasil? Como assim? Gente, estão mentindo”, começou ela, incrédula.

“É esse negocinho jeans? Que blusa é essa aqui embaixo? Bem de crente. Ai, desculpe, eu não podia ter falado, mas falei. Não gostei”, emendou ela, que ainda foi além:

“Péssimo gosto. Me ajuda aí colega, uma porcaria. Não gostei. Me ajuda que está danado esse uniforme do Brasil. Eu acho que as meninas [da Seleção Brasileira de vôlei] mereciam coisa melhor. A nossa delegação merecia coisa melhor. Horrível”.

Márcia recebeu apoio de internautas. “A queen [rainha, em inglês] detonando o uniforme do Brasil nas Olimpíadas em plena fan fest montada pelo COB”, apontou Idelson Oliveira no X.

“Márcia Fu é a melhor comentarista. Ela não mentiu em nada. Uniforme está feio e ainda está parecendo roupa de crente. Nossa delegação merecia uma roupa muito melhor”, completou Biel.

Os uniformes dos atletas brasileiros para a cerimônia de abertura foram produzidos por uma loja de departamentos em parceria com o COB (Comitê Olímpico Brasileiro). Ela também confeccionou peças para algumas modalidades. Outras já possuem patrocínio próprio, como o skate.

*Com informações do Notícias da TV

Leia mais:

Sheilla está fora das Olimpíadas de Paris 2024 após polêmica

Amazonense Pedro Nunes conquista vaga para as Olimpíadas de Paris

Seleção feminina de basquete fica de fora das Olimpíadas de Paris 2024