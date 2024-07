PMs acusados de matar adolescente durante abordagem são julgados em Manaus

O primeiro dia do julgamento dos quatros policiais suspeitos de assassinar o adolescente Hering da Silva Oliveira, de 16 anos, começou nesta quarta-feira (24). O crime ocorreu durante abordagem no dia 25 de outubro de 2018, no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste.

Familiares da vítima estavam em frente ao Fórum Ministro Henoch Reis, Zona Centro-Sul de Manaus, para acompanhar o julgamento.

Na época, as investigações apontarem que os policiais tentaram forjar a cena do crime colocando um revólver em posse do adolescente.

Ao todo, quatro policiais se tornaram réus no caso. São eles: Erivelton de Oliveira Hermes, Ivanildo Rosas de Oliveira, Marcelino Brito de Freitas e José Américo Freire Nerys.

Segundo informações da família da vítima, não há previsão do tempo de duração do julgamento.

Relembre o caso

Hering da Silva Oliveira, de 16 anos, morreu após ser baleado com tiro nas costas, próximo a um campo de futebol, no bairro Santo Antônio, no dia 25 de outubro de 2018. Na época, em relatório, os PMs chegaram a relatar que foram recebidos a tiros no local durante uma ação.

Porém, os moradores da região informaram que o adolescente foi morto pelos policiais que se aproximaram do grupo já disparando tiros.

Após ser atingido com o tiro, o adolescente, mesmo ferido, conseguiu pular o muro da Mini Vila Olímpica, onde percorreu alguns metros e caiu.

O adolescente chegou a ser levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo, mas não resistiu aos ferimentos.

No dia 30 de outubro de 2018, dois policiais foram presos pelo crime, enquanto outros dois agentes foram detidos no mês de novembro do mesmo ano.