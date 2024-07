Mulher negra é morta a tiros por policial dentro de casa; VÍDEO

O caso foi registrado no dia 6 de julho, mas as imagens só foram liberadas na segunda-feira

Um vídeo registrou o momento em que um policial atira várias vezes contra Sonya Massey, de 36 anos, que estava dentro da própria casa. O caso foi registrado no dia 6 de julho, mas as imagens só foram liberadas na segunda-feira (22) pela polícia dos Estados Unidos.

Nas imagens feitas por câmera corporal é possível ver o momento que a mulher estava desarmada e pediu desculpas ao policial momentos antes de ele atirar.

Nas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se pronunciou e escreveu sobre a mulher: “Uma querida mãe, amiga, filha e jovem mulher negra, deveria estar viva hoje”.

“A morte de Sonya por um policial nos lembra que, muitas vezes, os afro-americanos enfrentam temores por sua segurança de uma forma que muitos de nós não enfrentamos”, conclui Biden.

Entenda o caso

Sonya Massey ligou para as autoridades para denunciar um possível “invasor” na própria casa em Springfield, no começo do mês de julho, conforme documento judicial. Nas imagens, é possível ver a mulher conversando com dois agentes, enquanto eles pedem a identificação.

Logo em seguida, os agentes do xerife alertam para que ela tome cuidado com uma panela com água fervente. A situação ficou tensa quando Sonya manuseava a panela e repreendia a ação. “Eu te repreendo em nome de Jesus”, fazendo o homem responder que iria atirar.

Sonya se ajoelha e pede desculpa enquanto os agentes gritam: “Largue a maldita panela”. Após isso, eles atiram e a mulher é atingida três vezes com um tiro fatal na cabeça.

O advogado de direitos civis Ben Crump, que representa a família de Massey, considerou o vídeo como “um dos piores vídeos de tiroteio policial já vistos”.