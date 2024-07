Três homens são presos por agressão em Benjamin Constant, no AM

Benjamin Constant (AM) – Três homens foram presos na terça-feira (23), por lesão corporal no contexto da violência doméstica e lesão corporal. Os crimes aconteceram na segunda-feira (22), em locais distintos do município de Benjamin Constant, interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Mayara Magna, da 51ª DIP, a primeira prisão foi a de um homem, de idade não informada, por lesão corporal no contexto da violência doméstica contra sua ex-companheira, de 42 anos.

“Ele foi à residência da vítima com o pretexto de levar alimento para a sua filha, 18. Na ocasião, em decorrência de ciúmes, ele começou a agredir a mulher e ameaçar atear fogo na casa”, disse a delegada.

Segundo a delegada, o homem foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva na avenida Castelo Branco, bairro Centro, no município.

As outras duas prisões foram as de Edson dos Santos Soares, 29, e Lucas Trindade Salvador, 24, por lesão corporal contra um homem de 33 anos.

“Na ocasião do crime, a vítima discutiu com os autores e foi golpeada com diversas pauladas na cabeça. Mesmo com o homem caído no chão, os indivíduos continuaram a agredi-lo. Ele ficou bastante machucado e foi encaminhado para uma unidade hospitalar do município”, disse a delegada.

Conforme a delegada, o crime foi cometido nas proximidades da estrada do Cardoso, em Benjamin Constant, e a equipe policial soube do ocorrido por meio do relato de testemunhas. Os autores foram presos em flagrante.

O homem, de idade não identificada, responderá por lesão corporal no contexto da violência doméstica. E Edson dos Santos Soares e Lucas Trindade Salvador responderão por lesão corporal. Todos ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

