Homem é preso por tráfico de drogas, tortura e agressão no Amazonas

Um homem identificado como Kássio Neves de Oliveira, de 18 anos, foi preso, nesta sexta-feira (13), por tráfico de drogas, tortura e lesão corporal contra um homem de 24 anos. A prisão ocorreu no bairro da Paz, no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Lázaro Mendes, titular da DIP de Itacoatiara, a vítima teria vendido um celular furtado para Kássio. No entanto, após a divulgação de que ele havia sido reconhecido como autor do furto, foi até Kássio para buscar o aparelho e devolveu R$ 200, com isso, Kássio marcou para ele retornar à tarde e pegar o celular.

“Quando ele foi à tarde buscar o aparelho junto com o pai, a vítima foi agredida e torturada por cerca de 15 homens e se fingiu de morta para cessar as agressões. O pai acionou a polícia e nós nos deslocamos ao endereço, onde foi encontrado Kássio, e na casa, uma balança de precisão e uma porção de maconha tipo skunk”, explicou o delegado.

Segundo a autoridade policial, a vítima reconheceu apenas Kássio como autor das agressões e não identificou as outras pessoas que participaram.

Kássio Neves de Oliveira foi autuado por tráfico de drogas, tortura e lesão corporal. Ele ficará à disposição do Poder Judiciário.

FOTO: Divulgação/PC-AM.

