Filho é preso após tentar matar pai de 102 anos em Itacoatiara, no AM

Itacoatiara (AM) – Um homem de 27 anos foi preso na terça-feira (23), por tentativa de homicídio qualificado, injúria e ameaça contra o pai, de 102 anos. O crime foi cometido no dia 4 de julho deste ano, na rua Aquilino Barros, bairro Jauary 1, no município de Itacoatiara, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Paulo Barros, titular da unidade especializada, o homem costumava, com frequência, desrespeitar e ser agressivo com o pai idoso, e já o ameaçou, anteriormente, com uso de arma de fogo. Ele foi localizado em sua residência, no mesmo local do crime.

“O autor é usuário de drogas e costumava roubar objetos da casa da vítima, para vender ou trocar por drogas. Na ocasião do crime, a vítima foi severamente espancada pelo próprio filho, com socos e enforcamento utilizando uma rede. O indivíduo ainda proferiu ofensas e ameaças contra o pai”, disse o delegado.

Segundo o delegado, o infrator foi impedido de continuar as agressões após a intervenção de vizinhos. Além disso, o idoso foi expulso de casa pelo autor e passou a residir na casa de um familiar.

“Reunimos todas os depoimentos e informações contra ele, inclusive o laudo do exame de corpo de delito, que apontou todas as lesões sofridas pela vítima, e representamos pela sua prisão preventiva”, informou Paulo Barros.

O autor responderá por tentativa de homicídio qualificado, injúria e ameaça. Ele ficará à disposição da Justiça.

