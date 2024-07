Homem agredido por motoboys em Manaus recebe alta

O morador do condomínio Piazza di Fiori, em Manaus, agredido no local por motoboys recebeu alta do Hospital João Lúcio e já está em casa. A confusão ocorreu no último dia 14.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM), o paciente passou por três cirurgias. Nesta quarta-feira (24) ele irá passar por uma nova avaliação médica.

O homem recebeu alta no último sábado (20).

O caso

No último dia 14 de julho, um entregador de delivery foi até o condomínio Piazza di Fiori, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul, e estaria em alta velocidade, o que incomodou um morador.

Esse morador teria agredido verbalmente o motoboy que, segundo relatos, voltou ao seu local de trabalho, contou o ocorrido aos colegas e eles foram até o condomínio tomar satisfação.

No local, o morador acuado usa um terçado contra os motoboys. Ele chega a atingir uma das motocicletas, mas é agredido por eles e fica gravemente ferido.

Tudo foi filmado por um outro morador. As imagens foram parar nas redes sociais e viralizaram.

No dia 16 de julho, a polícia prendeu os entregadores Yuri D’Ávila Oliveira da Silva, de 29 anos, Richarley Cavalcante Araújo, de 30, e Lucas Henrique Ribeiro da Silva, de 26, pelo crime de tentativa de homicídio.

