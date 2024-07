Vídeo mostra reencontro de família e bebê sequestrada por falsa pediatra

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que a bebê que foi sequestrada logo após seu nascimento em um hospital em Uberlândia (MG) voltou aos braços da família, nesta quarta-feira (24).

A recém-nascida foi sequestrada pela médica Claudia Soares Alves, de 42 anos, que se passou por pediatra. A mulher foi presa nesta quarta em Goiânia e autuada em flagrante por sequestro qualificado.

Familiares gravaram o vídeo no hospital de Itumbiara, sul de Goiás, em que a bebê aparece no colo da esposa do avô da criança.

À TV Anhanguera, Edson Ferreira, pai da criança, falou sobre os momentos de angustia que sentiu e cobrou devidas punições a médica.

“Um alívio só de ver minha filha novamente. Não tem preço que pague. Que a justiça seja feita, que essa mulher realmente fique presa e não aconteça com mais ninguém”, desabafou Edson.

A Polícia Civil afirmou que a médica tinha fraldas, banheira de bebê e até piscina infantil dentro do carro, no momento em que foi presa, nesta quarta-feira. Ao ser levada a delegacia, Cláudia disse que cometeu o crime, porque faz uso de remédio controlado.

“Moça, estou tomando remédio controlado, estou doente”, justificou a médica.

