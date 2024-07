IML busca familiares de homem natural do Maranhão falecido em Manaus

O Instituto Médico Legal do Amazonas (IML) pede que familiares de Manoel de Lima Vieira compareçam à instituição para o reconhecimento e posterior liberação do corpo do homem, que tinha 43 anos. A vítima, que é natural de Coroata, estado do Maranhão, faleceu por causas naturais.

O IML recebeu o corpo no dia 23 de julho, que foi identificado por meio do procedimento de necropapiloscopia. Nesses casos, os especialistas coletam as impressões digitais do corpo para confrontar com informações de prontuário civil.

A identificação foi realizada por peritos do Instituto de Identificação Aderson Conceição de Melo (IIACM), com apoio operacional do IML.

Os familiares do homem devem comparecer à sede da instituição e procurar o setor de Serviço Social, que funciona todos os dias, das 8h às 20h. A instituição reforça que o corpo só pode ser liberado com a presença de um familiar. Trata-se de um procedimento padrão do IML.

O Instituto Médico Legal (IML) fica localizado na avenida Noel Nutells, n° 300, no bairro Cidade Nova 2, na Zona Norte.

