VÍDEO: Mulher é flagrada pendurada em porta de ônibus

Segundo testemunhas, ônibus passou por fora do ponto e não pegou passageiros

São Paulo (SP) – Uma mulher, que não foi identificada, se pendurou do lado de fora de um ônibus municipal na cidade de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (24).

O coletivo, da Viação Grajaú, circulava pela linha 695Y/10 Term. Parelheiros – Metrô Vl. Mariana, e estava parado em um cruzamento na zona sul da capital paulista.

Segundo testemunhas, a mulher tentou argumentar com o motorista após ele tentar passar por fora do ponto de ônibus, não pegando os passageiros que estavam esperando na parada. Toda a ação foi flagrada por vídeo, obtido pelo portal Diário do Transporte.

A mulher seguiu pendurada até o fim da gravação. Não se sabe se ela conseguiu embarcar ou acabou descendo do ônibus.

A SPTrans foi procurada pelo Metrópoles para falar sobre o caso, mas ainda não se pronunciou. O espaço segue aberto para manifestações.

