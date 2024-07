Homem é preso após estuprar prima de 6 anos no interior do AM

Um homem de 50 anos foi preso suspeito de estuprar uma prima de 6 anos. A prisão ocorreu na quarta-feira (24), no conjunto Auzenir Magalhães, bairro Coimbra, em Benjamin Constant, no interior do Amazonas.

Conforme a delegada Mayara Magna, que responde pela 51ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o crime aconteceu em duas ocasiões, sendo a mais recente em 29 de junho deste ano. O autor é primo da vítima e ela morava na casa de sua tia, mãe do autor.

“A vítima é uma criança em situação de vulnerabilidade social e aguardava o seu processo de adoção ser finalizado. Durante o período que residiu com a tia, o homem cometeu os abusos sexuais contra a criança”, disse a delegada.

Segundo a delegada, a última vez que o crime ocorreu foi um dia antes da decisão judicial de adoção. Logo após a adotante receber a criança em sua casa, ela percebeu, no momento que dava banho nela, a mudança de comportamento e os sinais de abuso sexual nas partes íntimas da vítima.

“A mulher registrou o Boletim de Ocorrência (BO) na delegacia e, de imediato, iniciamos as investigações e solicitamos a prisão preventiva do autor. Ele foi preso no mesmo local em que cometeu os crimes”, disse a delegada.

Ainda de acordo com a delegada, ainda no decorrer das investigações, foi constatado que a mãe do autor sabia da prática criminosa, mas não tomou nenhuma atitude quanto a isso.

“Ela apenas chamou a sua atenção, mas não o denunciou. Ela será ouvida e a equipe de investigação continuará trabalhando para que ela seja responsabilizada por isso”, explicou a delegada.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.