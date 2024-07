Avó é presa após agredir e torturar neta de cinco anos, no AM

Uma mulher foi presa em flagrante, na quarta-feira (24), por tortura e agressão da própria neta de 5 anos. A prisão ocorreu no bairro Santa Luzia, no município de Alvarães, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Marcelo Lopes, da 57ª DIP, a equipe policial recebeu uma denúncia da gestora de uma escola municipal que identificou lesões nos dedos da criança. O Conselho Tutelar foi acionado e registros de agressões anteriores foram encontrados.

“Nós solicitamos o exame de corpo de delito e encaminhamos a vítima para escuta especializada, onde ela revelou que a avó paterna era a agressora. A criança tinha lesões nos dedos causados por um pedaço de madeira, além de cicatrizes de queimaduras na região vaginal, abdômen, tórax e costas”, disse o delegado.

Sobre a criança, o delegado disse que ela foi designada pelo Conselho Tutelar para os cuidados de outro familiar.

“Além disso, no mesmo dia, também efetuamos a prisão da tia paterna da vítima, por lesão corporal majorada contra autoridade, resistência e desacato. Ela veio à delegacia para tentar justificar as ações de sua genitora para com a sobrinha, mas acabou desacatando os policiais civis”, explicou o delegado.

A avó da vítima responderá por tortura e agressão e a tia dela responderá por lesão corporal majorada contra autoridade, resistência e desacato. Elas ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Avô condenado por estuprar neta de 9 anos é preso em Manaus

Pai e filha desaparecem após naufrágio de canoa no AM

Filha de deputado é morta a facadas dentro de sua própria casa