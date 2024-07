Filha de deputado é morta a facadas dentro de sua própria casa

Nova Mutum (MT) – A empresária Raquel Cattani, de 26 anos, filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), foi encontrada morta com perfurações de arma branca, na manhã desta sexta-feira (19), em Nova Mutum, no Mato Grosso.

Segundo a polícia, a casa onde Raquel foi morta tinha sinais de violência, contendo uma televisão quebrada. Além disso, a moto e o celular da vítima foram levados da residência, localizada em um sítio no Assentamento Pontal do Marape, no município.

A polícia também informou que o corpo da vítima foi encontrado por um familiar dentro de um dos quartos da residência.

Investigação

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) finalizou, no início da tarde, o trabalho no local do crime, com a coleta de material genético, digitais e buscas pela casa e no corpo de Raquel. O secretário de Estado de Segurança Pública, César Roveri, disse que foi constatado que a morte da jovem foi causada por perfurações com arma branca, porém, ainda se investiga qual foi a arma.

O ex-companheiro da empresária se apresentou à Polícia Civil na casa onde a vítima foi achada morta e será ouvido pela polícia, assim como outras pessoas ligadas à Raquel.

“Em paralelo, a Polícia Militar faz buscas pela motocicleta e celular da vítima, que foram levados do local do crime, e por suspeitos. Já a Polícia Civil investiga os fatos. Um helicóptero do Ciopaer também auxilia nas buscas e investigação”, informou a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp-MT).

Raquel Cattani, filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL) — Foto: Divulgação

Raquel era empreendedora e atuava na produção de queijos artesanais em Nova Mutum. Ela teve dois produtos premiados no Mundial do Queijo, no quesito melhor queijo ‘Maringá’ e ‘Nozinho temperado’. A empresária também deixa dois filhos.

*Com informações do g1

Leia mais:

Mulher é morta a tiros após a filha ser carbonizada em casa

Feminicídio: adolescente de 15 anos é morta a tiros por namorado de 56 anos

Idosa é morta a facadas dentro de casa no bairro Santa Etelvina, em Manaus