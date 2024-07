Assaltante é arrastado por carro ao tentar roubar motorista; VÍDEO

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma tentativa de assalto frustrada. De acordo com informações de testemunhas, o homem tentou assaltar um motorista no momento em que ele estava parado no semáforo, porém, o condutor do carro acelerou e saiu arrastando o assaltante na via pública.

O caso ocorreu na noite desta desta quarta-feira (24), no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Ainda de acordo com testemunhas, o motorista tentou dirigir até o 31º BPM (Recreio) com o suposto ladrão, mas ele conseguiu escapar minutos depois.

Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram o homem pendurado na janela do carro em movimento.