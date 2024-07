Olimpíadas de Paris 2024: confira horário e onde assistir a abertura dos jogos

A cidade-luz está em festa, transformada em um palco monumental que promete ser inesquecível para atletas e espectadores de todo o mundo. Nesta sexta-feira (26), acontece a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a partir das 14h (horário de Brasília). Os organizadores prometem surpreender o público.

Entre 12 apresentações preparadas por 2 mil artistas, estará o show das cantoras Celine Dion e Lady Gaga. Elas cantarão La Vie en Rose. Essas exibições serão realizadas em pontos diferentes do Rio Sena enquanto os barcos percorrem o trajeto.

Como o percurso será longo, a organização espalhou 71 telões pelos 6 km para que a cerimônia seja transmitida para todos os presentes na íntegra.

O evento será transmitido pela Globo, às 14h (horário de Brasília).

A previsão é que as disputas ocorram entre 3h e 18h, no horário do Brasil. A única modalidade que não fará parte da grade esperada são as competições de surfe, que ocorrerão no Taiti.

