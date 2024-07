Estudantes franceses conhecem empresa do Polo Industrial de Manaus

Estudantes conhecerem a sede da Suframa e as instalações da fábrica da BIC no Distrito Industrial

Em mais uma atividade por meio do programa “Zona Franca de Porta Abertas”, um grupo de seis acadêmicos franceses que fazem intercâmbio em Manaus conheceu, na quinta-feira (25), a sede da Suframa e as instalações da fábrica da BIC no Distrito Industrial, zona Sul da capital amazonense.

A atividade foi acompanhada por técnicos da Suframa, UniLaSalle e do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), com o objetivo de ampliar as possibilidades de interlocução entre os visitantes e as empresas, além de divulgar os efeitos socioeconômicos e ambientais do projeto Zona Franca de Manaus (ZFM).

Os alunos estrangeiros, acompanhados dos professores Aline Ferreira Artinie e Neibe Araújo, do curso de Relações Internacionais da Faculdade La Salle, assistiram a uma apresentação do coordenador-geral de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (Cogin/Suframa), Arthur Lisboa.

Ele fez uma retrospectiva da história da ZFM no contexto histórico e econômico, que passa pelo período áureo de produção da borracha (no fim do século 20), a instalação do projeto ZFM (entre 1960 e 1970) até o momento atual, em que se encontram mais de 600 empresas incentivadas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM), que no último ano faturaram mais de RS$ 81,15 bilhões nos primeiros cinco meses do ano, assegurando mais de 500 mil empregos diretos e indiretos.

A comitiva se juntou, a tarde, à turma de alunos finalistas do curso técnico em Meio Ambiente, do Cetam, para visitar a fábrica da BIC. A empresa francesa é responsável pela fabricação de artigos de papelaria, isqueiros e barbeadores, entre outros produtos.

50 anos

Durante a visita guiada à unidade fabril, o grupo foi recebido pelo diretor industrial, Jean Marc, que apresentou aos visitantes a história e os principais produtos da empresa. O diretor destacou que a BIC se instalou no PIM há mais de 50 anos. A planta conta com uma área construída de mais de 50 mil metros quadrados e tem mais de mil colaboradores empregados. É a segunda maior unidade fabril do grupo, que atua em 22 países por todo o mundo.

Os visitantes também puderam verificar, in loco, os programas ambientais da empresa, incluindo o setor de reciclagem, sistemas de tratamento de efluentes e de aproveitamento de água pluvial. Jean Marc informou ainda, aos visitantes, que a BIC tem sido referência na gestão ambiental e recebeu recentemente a certificação ESG, processo que avalia o desempenho de uma organização com relação a fatores ambientais, sociais e de governança corporativa, sendo a segunda empresa a obter essa certificação no Brasil.

Enriquecedor

Para o estudante francês Kevin Tournois foi enriquecedor conhecer a sede da Suframa e as instalações de uma fábrica francesa no Amazonas. “Aprendemos muitas coisas sobre as indústrias que funcionam aqui, e foi muito interessante acessar a área de produção”. Sobre a estada em Manaus, destacou: “é uma cidade muito bonita, e faz calor por aqui”, comentou, afirmando que também gostou de provar a culinária local, especialmente o tambaqui.

A professora Ticiana Oliveira, do Cetam, reforçou que a oportunidade de conhecer as empresas comprometidas com ações ambientais, desenvolve a possibilidade de aliar teoria à prática. Os alunos puderam ter contato com tecnologias voltadas ao desenvolvimento sustentável utilizadas em uma das mais longevas fábricas instaladas no Polo Industrial de Manaus. Esse tipo de experiência é fundamental para ampliar o conhecimento e vivência dos estudantes. Agradecemos à Suframa pelo Programa Zona Franca de Portas Abertas, que possibilita esses importantes encontros entre empresas e sociedade civil organizada”, finalizou.

