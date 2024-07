Sumaúma Motoclube comemora 12 anos de atividades no Amazonas

O Sumaúma Motoclube (MC) comemora nesta sexta-feira (26), 12 anos de existência no Estado do Amazonas. Com sede no conjunto Morada do Sol, no Aleixo, na Zona Centro-Sul de Manaus, o grupo vem promovendo a amizade e o espírito familiar pelos caminhos da estrada.

“Deixo aqui meus parabéns e agradecimento a cada um de nós que escolhemos e fomos escolhidos para se chamar de irmãos. Que a irmandade seja cada vez maior dentro do nosso clube”, disse o presidente do Sumaúma MC, Wagner Michetti.

Ao longo dos anos, além das estradas pelo Amazonas, Brasil e outros países, os membros do motoclube também tem desenvolvido trabalhos filantrópicos, entre eles, doações de sangue, arrecadação de mantimentos e dentre outros.

O motoclube foi nomeado pelos fundadores Pietro Azize e Edivaldo Honorato no ano de 2012. É um clube fechado de motociclistas/motoqueiros na cidade de Manaus (AM), com representante na cidade de Brasília (DF). Atualmente, o Sumaúma MC conta 31 membros.

*Com informações da assessoria

