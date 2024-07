Exportações do Amazonas alcançam 71,09 milhões de dólares em junho de 2024

O Amazonas registrou um desempenho significativo no comércio exterior em junho de 2024. As exportações do estado alcançaram US$ 71,09 milhões, enquanto as importações totalizaram US$ 1.154,38 milhão. A corrente de comércio, a soma das importações e exportações, atingiu US$ 1.225,48 milhão. A análise é da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), que disponibiliza um balanço detalhado no site da secretaria na aba Mapas e Indicadores.

Os principais destinos das exportações do Amazonas foram Alemanha e China. O principal produto exportado para a Alemanha foi ouro (incluído o ouro platinado) em outras formas semimanufaturadas, totalizando US$ 16,38 milhões. E para a China, o destaque foi ferronióbio, com um valor total de US$ 7,66 milhões.

Para o secretário da Sedecti, Serafim Corrêa, o desempenho das exportações e importações, em junho de 2024, reflete a capacidade do Amazonas de diversificar seus mercados e produtos.

“Estamos comprometidos em acompanhar de perto a evolução do nosso comércio exterior, fortalecendo ainda mais a economia do estado”, enfatizou o secretário.

A China foi o principal país de origem das importações, seguida pelos Estados Unidos. Da China, o produto mais importado foi “outros suportes gravados”, com um total de US$ 73,96 milhões. Dos Estados Unidos, o principal item foi “copolímeros de etileno e alfa-olefina”, totalizando US$ 25,69 milhões.

Interior

No interior do estado, Presidente Figueiredo destacou-se nas exportações com um total de US$ 8,24 milhões, sendo US$ 7,66 milhões de ferro-ligas destinados à China. E Manacapuru exportou US$ 970,61 mil em peixes congelados para o Peru.

Em relação às importações, Itacoatiara importou US$ 18,16 milhões, com destaque para óleos de petróleo ou de minerais betuminosos da Rússia, totalizando US$ 17,65 milhões. Coari registrou US$ 3,59 milhões em importações, sendo o principal item turborreatores, turbopropulsores e outras turbinas a gás dos Estados Unidos, com um valor de US$ 3,20 milhões.

Balança Comercial

A Balança Comercial do Amazonas é um estudo produzido pelo Departamento de Estatística e Geoprocessamento (Degeo) da Secretaria Executiva de Planejamento (Seplan) da Sedecti. Este estudo utiliza dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) e tem como objetivo acompanhar o desempenho mensal das relações comerciais do Amazonas, permitindo uma compreensão detalhada da evolução das exportações e importações no estado.

