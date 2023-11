Encontro com embaixadores no Itamaraty resulta em boas perspectivas para exportações do PIM

A segunda edição da Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus (FesPIM) iniciou nesta segunda-feira (6), em Brasília, e o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, realizou uma agenda de encontros com embaixadores no Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty). A ação resultou em boas perspectivas para o fomento às exportações do Polo Industrial de Manaus (PIM), com destaque da necessidade de alfandegar o porto do município de Tabatinga (1.106 quilômetros de Manaus).

Bosco Saraiva conversou, respectivamente, com os embaixadores Fernando Pimentel, chefe do Departamento de Política Comercial; Bruno Bath, chefe da Assessoria Especial de Assuntos Parlamentares e Federativos; e Alex Giacomelli, chefe do Departamento de Promoção Comercial.

A agenda foi organizada pela ministra Maria Deize Camilo Jorge, que é chefe do Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores na Região Norte (Erenor). Ela esteve presente nas reuniões e reforçou a importância da Zona Franca de Manaus (ZFM) para o desenvolvimento econômico e para a preservação da floresta amazônica.

Além da questão das exportações, que envolveria os países da PanAmazônia, com foco no Peru, Colômbia e Equador, também foram abordados assuntos relevantes para o momento atual da ZFM, como a Lei de Informática.

Ao final da conversa, o superintendente convidou os três embaixadores para participar da FesPIM e também para conhecer, pessoalmente, em Manaus, o potencial e o sucesso do projeto Zona Franca de Manaus.

“Foi uma agenda muito positiva! Todos os embaixadores foram muito receptivos e compreensivos com a pauta principal da nossa vinda ao Itamaraty, que é o apoio para, no que for possível, conseguirmos desenvolver a exportação dos produtos fabricados no Polo Industrial de Manaus. Essa é uma necessidade muito grande da nossa Zona Franca”, sintetizou o superintendente Bosco Saraiva, que esteve acompanhado nas visitas do chefe de Gabinete da Suframa, Rafael Amorim, e da coordenadora-geral de Comunicação e Assuntos Institucionais da Autarquia, Layanne Raquel.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Suframa estreita lanços com polo de informática da Zona Franca de Manaus

PIM fatura mais de R$ 115 bilhões nos oito primeiros meses de 2023

Responsabilidade socioambiental é ressaltada em visita da Suframa à fábrica de papel no PIM