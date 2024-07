Caso Djidja: Justiça aceita denúncia contra mãe, irmão e mais 8 pessoas por tráfico de drogas

A Justiça do Amazonas aceitou a denúncia do Ministério Público do Amazonas (MPAM), nesta sexta-feira (26), contra a mãe de Djidja Cardoso, Cleusimar Cardoso, o irmão dela, Ademar Cardoso, e o ex-namorado dela, Bruno Roberto da Silva, por tráfico de drogas, tornando-os réus. Outras sete pessoas também foram denunciadas pelo crime.

As dez pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil do Estado do Amazonas (PC-AM) a partir da morte da jovem Djidja Cardoso, no fim de maio, em Manaus. A polícia suspeita que a morte foi causada por overdose de ketamina.

A decisão foi do juiz da 3.ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes (3.ª VECUTE), Celso Souza de Paula, que aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), no processo n.º 0508159-44.2024.8.04.0001, que tem dez pessoas acusadas de tráfico de substâncias entorpecentes.

Dos 10 acusados, quatro respondem ao processo em liberdade e seis estão presos. Na mesma decisão em que aceitou a denúncia do MPE, o magistrado negou o pedido apresentado pelas defesas de quatro deles para relaxamento da prisão.

Com o recebimento da denúncia, a Vara também pautou a audiência de instrução inaugural para 4 de setembro deste ano. Na ocasião, serão ouvidas as testemunhas de acusação, depois as de defesa e, por último, os acusados.

Devido ao número de testemunhas e acusados, a tendência é que até o encerramento da instrução sejam utilizadas outras datas para a conclusão dessa fase processual. O processo tramita em segredo de justiça.

Até o momento, o Ministério Público só denunciou o grupo por tráfico de drogas. No entanto, o órgão ministerial, por meio de outras promotorias de justiça, pode denunciar os envolvidos por outros crimes, tais como, charlatanismo, curandeirismo, estupro de vulnerável, organização criminosa, dentre outros.

Denunciados pelo MP

Cleusimar Cardoso Rodrigues (mãe de Djidja): denunciada por tráfico de drogas e associação para o tráfico – presa;

denunciada por tráfico de drogas e associação para o tráfico – presa; Ademar Farias Cardoso Neto (irmão de Djidja): denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico – preso;

denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico – preso; José Máximo Silva de Oliveira (dono de uma clínica veterinária que fornecia a cetamina): denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico – preso;

denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico – preso; Sávio Soares Pereira (sócio de José Máximo na clínica veterinária): denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico – preso;

denunciado por tráfico de drogas e associação para o tráfico – preso; Hatus Moraes Silveira (coach que se passava por personal da família de Djidja): denunciado por tráfico de drogas e associação pra o tráfico – preso;

denunciado por tráfico de drogas e associação pra o tráfico – preso; Marlisson Vasconcelos Dantas (cabeleireiro em uma rede de salões de beleza da família de Djidja): denunciado por tráfico de drogas – em prisão domiciliar;

denunciado por tráfico de drogas – em prisão domiciliar; Claudiele Santos Silva (maquiadora em uma rede de salões de beleza da família de Djidja): denunciado por tráfico de drogas – em prisão domiciliar;

denunciado por tráfico de drogas – em prisão domiciliar; Verônica da Costa Seixas (gerente de uma rede de salões de beleza da família de Djidja): denunciado por tráfico de drogas – presa;

denunciado por tráfico de drogas – presa; Emicley Araújo Freitas (funcionário da clínica veterinária de José Máximo): denunciado por tráfico de drogas – em prisão domiciliar.

denunciado por tráfico de drogas – em prisão domiciliar. Bruno Roberto da Silva Lima (ex-namorado de Djidja): também denunciado por tráfico de drogas – em prisão domiciliar.

Caso Djidja

A Polícia Civil do Amazonas descobriu que a mãe e o irmão da ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso, lideravam uma seita religiosa, denominada “Pai, Mãe, Vida”.

De acordo com a investigação, eles eram responsáveis por fornecer e distribuir a substância ketamina, além de incentivar e promover o uso da droga de forma recreativa. Os dois foram presos em Manaus, junto com funcionárias do salão beleza Belle Femme, que ajudavam a manter a organização.

Segundo o inquérito policial, Ademar Cardoso (irmão de Djidja) era o líder da seita e acreditava ser Jesus, enquanto sua mãe Cleusimar seria Maria. Djidja Cardoso, que faleceu, seria Maria Madalena.

Ademar utilizava o livro “Cartas para Cristo” como um “manual” para suas práticas, defendendo que o uso de ketamina, drogas alucinógenas e meditação poderia levar ao autoconhecimento e experiências espirituais profundas.

Os investigadores realizaram uma operação no salão de beleza Belle Femme e apreenderam frascos de ketamina (também escrita como cetamina ou quetamina), um anestésico de uso humano e veterinário que se tornou uma droga ilícita na década de 1980.

*Com informações do TJAM e g1

