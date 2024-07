Startup da ZFM é referência em aluguel de motocicletas

Startup que começou a atuar na ZFM em 2022 com uma frota de 50 motocicletas e, agora, com produção própria, ultrapassa a marca de 66 mil unidades alugadas

A Mottu é referência em aluguel de motocicletas, com atuação desde setembro de 2022 na Zona Franca de Manaus (ZFM).

Com preços bem acessíveis, o aluguel de motos atende principalmente às comunidades de baixa renda, em torno de 96% dos clientes, representados basicamente por motoboys. A diária custa R$ 175 por semana e o plano básico fica entre R$ 18 e R$ 35.

A startup começou as operações em Manaus no ano de 2022 com a compra de 50 motos e agora, com produção própria, ultrapassa a marca de 66 mil unidades alugadas.

Empresa nasce em São Paulo com uma ideia inovadora, mas cresce na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste, com uma fábrica própria que ocupa a terceira maior fatia desse bolo, com a comercialização em aproximadamente 80 lojas espalhadas pelo País.

O gerente de Controladoria da Muttu, Rogerio Avezum, ressalta o diferencial de trabalhar com um mercado que ficou bem mais promissor a partir de 2021, durante a pandemia de Covid-2019, e a expansão dos negócios para o México. “Basicamente, nós atuamos no aluguel, começamos com a venda de motos agora e também tem o mercado de entregas. Nós somos um pequeno concorrente do iFood e, depois do Brasil, estamos começando no México”, disse o diretor.

Ao todo, um milhão de entregas é feita por mês, via aplicativo cujos programas são desenvolvidos pela própria equipe técnica de colaboradores. Em Manaus, onde as motos são fabricadas, eles chegam a 200, entre funcionários e terceirizados. Números que deixaram o superintendente Bosco Saraiva bem satisfeito.

“É uma startup que surgiu há pouco tempo e que já apresenta resultados bastante positivos. Sem falar nessa questão do importante papel social que exerce, de alcançar essa camada de menor poder aquisitivo”, salientou o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva.

