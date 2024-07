Cerca de 6 em cada 10 brasileiros não conseguem manter padrão de vida após a aposentadoria

Uma pesquisa sobre comportamento financeiro dos idosos apontou que 6 em cada 10 entrevistados revelam não conseguir manter o padrão de vida que tinham antes da aposentadoria. Além disso, 62% ainda tiveram que recorrer a crédito ou empréstimo para auxiliar nas despesas.

Aos avós que já estão aposentados, a Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box, realizou uma pesquisa sobre o comportamento financeiro deste público.

Celebrado nesta sexta-feira (26), o Dia dos Avós é uma data comemorativa para valorizar e homenagear todo o conhecimento que esses familiares trazem em sua bagagem para gerações futuras – inclusive, sobre as finanças.

Além de aprender com as vivências, a data abre espaço para discutir a relação deste público com o dinheiro, considerando seus hábitos financeiros, gastos e a aposentadoria.

Trabalhar após aposentadoria

Adicionalmente, 60% deste grupo continuam trabalhando mesmo após a aposentadoria, por precisarem complementar a renda e manter um estilo de vida ativo.

Cerca de 4 em cada 10 aposentados ainda revelam enfrentar algum tipo de dificuldade financeira para manter as contas essenciais em dia – entre os principais gastos desse grupo estão alimentação e supermercado, saúde e remédio.

Felicidade prevalece

No entanto, apesar dos desafios financeiros, a pesquisa também revela que a maioria dos aposentados se sentem felizes (29%), independentes (27%) e aliviados (22%) por alcançarem essa fase da vida. Muitos ainda querem realizar desejos como quitar as dívidas (44%), viajar (33%), aproveitar o tempo livre (30%) e ajudar os familiares (24%).

“Aos netos, uma dica é aproveitar essa data para iniciar a conversa sobre finanças com seus avós. Coloque-se à disposição para escutar suas histórias e ofereça ajuda, mesmo que não seja monetária”, indica Thiago Ramos, especialista da Serasa.

“Caso ainda não sejam aposentados, este também é um bom momento para dar início a um planejamento antecipado, garantindo mais um momento de qualidade com eles e uma preparação para um futuro ainda mais estável”.

O especialista ainda reúne cinco dicas para colocar em prática e compartilhar com os familiares que desejam aproveitar a aposentadoria com ainda mais tranquilidade financeira:

Planeje um orçamento realista: faça uma análise detalhada de todas as despesas, considerando o novo cenário de aposentadoria. Inclua gastos essenciais, como alimentação, saúde e moradia, e estabeleça limites para despesas variáveis.

Um orçamento realista ajuda a manter o controle financeiro e pode começar de forma simples, anotando essas informações em um caderno.

Priorize a quitação de dívidas: se tem dívidas, concentre-se em pagá-las o mais rápido possível. Com o planejamento, fica ainda mais fácil priorizar aquelas que estão impactando ainda mais seu orçamento e, assim, liberar recursos para outras necessidades e sonhos.

Mantenha um fundo de emergência: uma reserva financeira é essencial para lidar com imprevistos, como despesas médicas ou reparos emergenciais na casa.

Seguindo o planejamento, crie uma meta mensal para guardar uma parcela do dinheiro. Isso oferece segurança e evita a necessidade de recorrer a empréstimos em emergências.

Controle os gastos com cartões de crédito: o cartão pode ser um aliado para a organização financeira, mas é importante tomar cuidado para não virar uma bola de neve. Fique atento à fatura e ao limite ao longo do mês, e prefira usar o cartão de crédito para situações planejadas e emergenciais, priorizando o pagamento à vista quando possível.

Cuidado com golpes financeiros: muitas vezes, criminosos exploram a vulnerabilidade entre as pessoas mais velhas e a possível falta de familiaridade com certas tecnologias para aplicar fraudes pelas redes sociais.

Por isso, se receber alguma proposta, oferta ou boleto, revise todas as informações, inclusive, sobre o beneficiário indicado. Para evitar a desconfiança, prefira utilizar os aplicativos oficiais dos bancos ao realizar qualquer transação.

Metodologia

Realizado em parceria com o Instituto Opinion Box, o levantamento da Serasa ouviu 2.841 pessoas, em janeiro de 2024.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

