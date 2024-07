Espaço da Turma da Mônica é nova atração para público infantil em shopping de Manaus

Com atividades lúdicas e interativas, incluindo um circuito inflável, piscinas de bolinhas, área de pintura, tapetes interativos, corredor de elásticos e escorregadores, o espaço temático baseado no universo da Turma da Mônica é a mais nova atração para o público infantil, no Shopping Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

As atividades são projetadas para estimular a imaginação e proporcionar momentos de diversão para os pequenos. Promessa de uma experiência sensorial completa, é ideal para crianças de até 12 anos.

O espaço fica aberto ao público até o dia 8 de setembro, na praça principal do Shopping Ponta Negra, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 21h. O custo é de R$ 50,00 por 30 minutos de diversão, com um adicional de R$ 1,00 para cada minuto extra. Crianças de até 5 anos devem estar acompanhadas de um adulto responsável, que terá entrada gratuita.

Com mais de 60 anos de história, a “Turma da Mônica” continua a encantar crianças e adultos com suas histórias e personagens cativantes.

A tematização do espaço é inspirada na primeira série de desenho animado em 3D produzida pela Mauricio de Sousa Produções, que gira em torno da Turma da Mônica na fase pré-escolar.

Para aqueles que querem viver uma experiência imersiva, o circuito ‘Vamos Brincar com a Turma da Mônica’ é uma excelente oportunidade de interação com os icônicos personagens, em um ambiente seguro e divertido.

