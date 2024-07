Agenda esportiva: Arena da Amazônia recebe dois jogos decisivos neste fim de semana

A Arena da Amazônia, praça administrada pelo Governo do Amazonas, receberá dois jogos decisivos para o futebol amazonense. O Manaus FC recebe o Maranhão, na partida de ida da segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D, às 17h, deste sábado (27), e o 3B da Amazônia entra em campo para enfrentar o Bahia, na ida da Final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2, às 20h, de domingo (28).

“Hoje o torcedor amazonense vive um novo cenário no futebol, com times amazonenses despontando nacionalmente e disputando os campeonatos de elite. Fruto do apoio e investimento dado pelo governo Wilson Lima, hoje, o estado do Amazonas está entre os grandes no esporte”, comentou o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

O confronto do Manaus FC contra o Maranhão, válido pela segunda fase da Série D, é um duelo eliminatório disputado em jogos de ida e volta, o Gavião do Norte vencendo em casa, necessitará apenas de um empate na casa do adversário para avançar às oitavas de finais.

E as Feras da Amazônia enfrentam o Bahia, em partida válida pelo jogo de ida da final do Brasileirão Série A2. Assim como o Manaus, o 3B conta com o apoio da torcida amazonense para sair com a vitória no duelo. Para o torcedor que for prestigiar, a partida tem entrada gratuita.

JEAs

Neste fim de semana, também acontecem os Jogos Escolares do Amazonas (JEAs). No Ginásio Poliesportivo Renné Monteiro, acontecem as disputas do Judô. Na Arena Amadeu Teixeira, ocorrerão as finais do futsal, handebol e vôlei. Os jogos iniciaram no dia 17 de julho e seguem até 28 de julho.

Futebol de Mesa

Neste domingo (28), ocorrerá na sala da Federação Amazonense de Futebol de Mesa (Fefmam), que fica situada dentro do Estádio Carlos Zamith, no bairro Coroado, o 7º Campeonato Amazonense Interclubes de Futebol de Mesa da Regra de 3 toques. A competição está prevista para iniciar às 8h30 da manhã, e a entrada é gratuita para quem quiser prestigiar o torneio.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Olimpíadas de Paris: Mafê Costa e Guilherme Costa vão à final dos 400m livre de natação

Olimpíadas de Paris: China conquista as duas primeiras medalhas de ouro