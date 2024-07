VÍDEOS: Passageiros desesperados se jogam no rio após incêndio em embarcação no AM

Uma embarcação pegou fogo e para escapar das chamas, passageiros se lançaram nas águas do Rio Negro. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (27). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM), 59 pessoas foram resgatadas, mas sete seguem desaparecidas.

O barco saiu de Manaus e estava a caminho do município de Santa Isabel do Rio Negro, interior do Amazonas. Segundo testemunhas, o incêndio iniciou nas proximidades da Comunidade Santa Maria e rapidamente se espalhou.

Com o fogo tomando conta do barco, os passageiros entraram em pânico e se jogaram na água para escapar das chamas.

As equipes do Corpo de Bombeiros do Amazonas, Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para fazer o resgate dos passageiros.

Até o momento, 59 pessoas já foram resgatadas. Os feridos foram encaminhados para uma unidade hospitalar de Manaus. Ainda não informações se houve mortes.

Imagens mostram o momento em que os passageiros são socorridos por moradores da comunidade Santa Maria, minutos após o acidente. E outro vídeo, filmado pela manhã deste sábado, um vídeo mostra o corpo de bombeiros fazendo o resgate das vítimas e trazendo para Manaus.

