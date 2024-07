Dois homens são condenados por tentar matar jovem em bloco de carnaval em Manaus

O crime aconteceu durante um bloco de carnaval em 2020, no estacionamento de uma universidade particular na Zona Centro-Sul de Manaus

Aldair Lucas Gonçalves dos Santos e Pedro Henrique Damasceno Santos foram condenados pela tentativa de homicídio contra Odilon Pereira Velho Filho. O crime aconteceu durante um bloco de carnaval em 2020, no estacionamento de uma universidade particular na Zona Centro-Sul de Manaus.

Caio Nogueira Ribeiro e Bruno Luan Oliveira Vasquez, que também figuravam como réus na mesma Ação Penal (n.º 0626860-03.2020.8.04.0001), foram absolvidos pelo Conselho de Sentença.

O crime ocorreu no dia 24 de fevereiro de 2020, por volta das 01h30, quando Odilon foi agredido com chutes e socos, após uma discussão. Segundo a denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM), as agressões ocorreram após Aldair apalpar as nádegas de uma jovem que estava na companhia de Odilon e ser repreendido pela atitude. Momentos depois, Aldair e os demais denunciados cercaram as vítimas. Odilon foi agredido até perder os sentidos.

Aldair Lucas Gonçalves dos Santos foi condenado a 16 anos e 2 meses de reclusão, no regime prisional fechado; e Pedro Henrique Damasceno Santos, a 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime prisional aberto. Os réus poderão recorrer da sentença em liberdade. Aldair Lucas Gonçalves dos Santos terá de pagar uma indenização no valor de R$ 50 mil a título de reparação dos danos à vítima. No caso de Pedro Henrique Damasceno Santos, o valor foi fixado em R$ 10 mil.

O julgamento iniciou na manhã de quarta-feira (24) e foi concluído no fim da tarde desta sexta-feira (26). A sessão de júri popular foi presidida pelo juiz de direito Fábio Lopes Alfaia, com o promotor de justiça Márcio Pereira de Mello trabalhando na acusação, assistido pelos advogados Josemar Berçot Rodrigues Júnior e Edison dos Santos. Os advogados Paulo Pereira Trindade Júnior, José Carlos de Sena Dantas Júnior e Alan Kelson de Lima Fonseca atuam na defesa dos réus.

*Com informações da assessoria

