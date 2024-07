Pesquisa aponta empate triplo na disputa pela Prefeitura de Manaus

O instituto é o primeiro a mostrar crescimento do pré-candidato do PL.

Uma pesquisa divulgada pela AtlasIntel neste sábado (27), mostra três candidatos tecnicamente empatados na corrida pela Prefeitura de Manaus, dentro da margem de erro de 3%.

São eles: David Almeida (Avante) com 23%; Capitão Alberto Neto (PL) com 21,9%; e Amom Mandel (Cidadania) com 21,3%. O instituto é o primeiro a mostrar crescimento do pré-candidato do PL.

Essa é a primeira pesquisa que mostra um cenário novo nas eleições municipais. Nas duas últimas pesquisas, por exemplo, David Almeida e Amom Mandel disputavam a primeira colocação, com uma distância de mais de 10 pontos percentuais dos demais pré-candidatos.

Enquanto Roberto Cidade (União Brasil) se estabilizava em terceiro colocado, e Alberto Neto lutava pela quarta colocação.

Na pesquisa eleitoral, divulgada no dia 22, pelo instituto Pontual Pesquisas, David aparece com 29,8% e Amom com 25,2%. Distante mais de 13 pontos percentuais, aparecem os direitistas Cidade e Alberto Neto, sendo 12,8% e 8,5%.

Já no levantamento do instituto EAS Consultoria Estatística, divulgada no dia 18, no cenário estimulado, David tem 28,5% e Amom aparece com 28,1%. O terceiro colocado é Roberto Cidade (União Brasil) que teve 12,9%. Em quarto lugar aparece Alberto Neto (PL), com 10,8%.

No 1º turno:

David Almeida (Avante) – 23%

Capitão Alberto Neto (PL) – 21,9%

Amom Mandel (Cidadania) – 21,3%

Marcelo Ramos (PT) – 14,3%

Roberto Cidade (União Brasil) – 14%

Maria do Carmo Seffair (Novo) – 3,3%

Natália Demes (Psol) – 0,8%

Gilberto Vasconcelos (PSTU) – 0,4%

Wilker Barreto (Mobiliza) – 0,4%

Não sabem – 0,2%; Branco/nulo – 0,6%

Ainda de acordo com o levantamento do Atlas/Intel também testou 3 cenários possíveis para o 2º turno, envolvendo o prefeito David Almeida e os pré-candidatos Capitão Alberto Neto e Amom Mandel.

Conforme pesquisa, o atual prefeito tem nos dois cenários e o pré-candidato do PL perde em todos os cenários.

Embates no 2° turno:

David Almeida X Capitão ALberto Neto:

David Almeida (Avante) – 40,1%

Capitão Alberto Neto (PL) – 34,3%

David Almeida x Amom Mandel:

David Almeida (Avante) – 39,4%;

Amom Mandel (Cidadania) – 32,5%;

Amom Mandel X Capitão Alberto Neto:

Amom Mandel (Cidadania) – 35,4%

Capitão Alberto Neto (PL) – 33,2%

A AtlasIntel entrevistou 1.200 pessoas, entre os dias 20 e 25 de julho, e tem uma margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

