Incêndio em embarcação no AM deixa um morto; sete pessoas estão desaparecidas

59 pessoas foram resgatadas pela equipe do corpo de bombeiros

Uma embarcação pegou fogo nas proximidades da Comunidade Santa Maria, na madrugada deste sábado (27), os passageiros se jogaram no rio para poder fugir das chamas. Até o momento, a equipe do corpo de bombeiros confirmou uma morte.

Ao todo, 59 pessoas foram resgatadas e as equipes seguem nas buscas por sete desaparecidos. Não se sabe ainda quantas pessoas estavam dentro da embarcação.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), 25 pessoas foram encaminhadas para unidades de saúde de Manaus. Oito pessoas deram entrada no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto. Apenas um apresentou queimaduras no corpo e os outros sete tiveram escoriações de leve a moderado. Desses, um paciente já recebeu alta médica.

Dez pacientes deram entrada no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, sendo apenas um com queimaduras leves em uma das pernas. Seis deles já receberam alta médica.

Outros três pacientes foram levados para o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio. Uma paciente necessitou de intervenção cirúrgica devido a um trauma no punho. Outros dois pacientes estão em observação, com quadro de saúde estável. Outra vítima do incêndio foi encaminhada para o SPA São Raimundo.

Três crianças, com idades entre seis e oito anos, deram entrada no Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Oeste. Uma delas já recebeu alta médica e as demais seguem internadas, estáveis, apenas com ferimentos leves.

Uma vítima foi socorrida no local do acidente e chegou a ser encaminha a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu antes de chegar a unidade. O corpo está no Instituto Médico Legal (IML).

As equipes de regate seguem trabalhando no local do incêndio.

Leia mais:

VÍDEOS: Passageiros desesperados se jogam no rio após incêndio em embarcação no AM