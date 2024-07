Colisão entre carros deixa trânsito congestionado na Torquato Tapájos em Manaus

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros causou um congestionamento, na tarde deste sábado (27), na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus.

De acordo com testemunhas, um carro de cor preta foi fechado por uma picape, que atingiu a lateral do veículo. Não há mais informações sobre o acidente.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostram que as laterais e a frente dos veículos ficaram destruídas com a batida.

EA equipe do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foi acionada para fazer a organização do trânsito, que ficou congestionado devido a colisão no local.

