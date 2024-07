Cia Athletica anuncia abertura de terceira unidade em Manaus

Investindo no potencial do mercado local, a Cia Athletica anunciou a expansão da rede em Manaus: a terceira unidade da academia na capital amazonense vai inaugurar em novembro no Amazon Open Mall, na Ponta Negra.

“Estamos muito felizes em anunciar a nossa terceira unidade em Manaus, fechando assim o atendimento nas principais regiões da cidade. Depois de São Paulo, Manaus é a capital com mais unidades da rede, atendendo as famílias de forma completa, em ambientes sofisticados e, ao mesmo tempo, acolhedores, com o que há de melhor em termos de time técnico, infraestrutura e equipamentos”, afirma Richard Bilton, diretor presidente da Cia Athletica.

Com 1.500m², a nova unidade terá opções de atividades para todas as idades, atendendo uma demanda do mercado que conta cada dia mais com pessoas em busca de saúde, bem-estar, qualidade de vida e longevidade.

A Cia Athletica está presente em Manaus há 19 anos e conta com unidades no Studio 5 e Manauara Shopping.

Companhia Athletica

A Companhia Athletica está presente no mercado há 39 anos e conta com 16 unidades em operação nas 5 regiões do país, tendo se firmado como referência no fitness brasileiro pela seriedade e profissionalismo em seus processos de cuidar das pessoas.

É uma academia completa para todas as fases da vida: do bebê ao bisavô, e tem no seu DNA o compromisso de fazer o aluno sair sempre melhor do que entrou.

A primeira unidade foi inaugurada em 1985, em São Paulo. Instalada na Rua Kansas (Brooklin), nascia como primeiro espaço construído especialmente para abrigar uma academia de ginástica no Brasil.

Foi a primeira rede de academias a funcionar aos sábados, domingos e feriados (exceto Natal e Ano Novo), oferecendo também um dos maiores parques aquáticos do Brasil, com 22 piscinas, sendo 11 semiolímpicas. Juntas, as unidades somam mais de 60 mil metros quadrados de área construída de academia, fora estacionamentos.

Sempre em linha com as novas tendências, hoje a rede de academias disponibiliza para os seus alunos uma infraestrutura de primeira: localização privilegiada pela comodidade e segurança, equipamentos de última geração, ambientes exclusivos para diversas modalidades esportivas e todas as idade, professores especialistas e tecnologia a favor da melhor experiência do aluno como o CiaOn: aplicativo de celular que reúne diversas funcionalidades, como a grade de horário das aulas, agendamento de serviços, os treinos elaborados pelos professores e agora também o CIA GO (aulas e treinos virtuais).

*Com informações da assessoria

